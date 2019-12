Madagascar : lancement du paiement via Airtel Money, des kits solaires Pay as you Go de Baobab+

( AIRTEL MADAGASCAR) - Le vendredi 06 décembre s’est tenu au siège d’Airtel Madagascar la cérémonie de signature de partenariat entre Airtel Madagascar, 3ème opérateur Mobile Mondial, et l’entreprise Baobab+, spécialisée dans la fourniture de kits solaires innovants et de haute qualité. Ce partenariat vise à accroître le nombre de ménages ayant accès à l’électricité grâce au prix abordable de l’offre Pay as you Go de Baobab+ mais surtout à l’étendue de la couverture du réseau Airtel.

L’accès à électricité est un défi majeur à Madagascar et son utilisation est un luxe ; seul environ 15% de la population malgache en bénéficie. L’offre PAY-AS-YOU-GO (PAYG) permet l’acquisition à crédit des kits solaires en offrant un système de paiement flexible à tempérament. Après le dépôt initial, le client effectuera des paiements journaliers à des taux minimisés en fonction de son pouvoir d’achat. A chaque paiement, il reçoit un code qui permet la mise en marche du kit solaire. Une fois la totalité de la facture du kit solaire réglée, le client en devient propriétaire et n’aura plus besoin de code pour sa mise en marche.

Fort de son engagement à œuvrer pour le développement du pays à en mettant à contribution son service Airtel Money du pays et soucieux de participer à l’épanouissement des communautés qu’il sert, c’est tout naturellement que le 3ème opérateur Mobile Mondial a répondu à l’appel de ce projet et accompagne cette initiative en faveur du développement travers l’accès à l’éléctricité pour tous en mettant à contribution son service Airtel Money et sa large couverture. Les détenteurs du kit solaire pourront ainsi payer leur consommation journalière grâce à Airtel Money. Rappelons qu’Airtel Money est disponible partout à Madagascar avec plus de 10 000 cashpoints.

L’offre PAY-AS-YOU-GO permet aux personnes à revenu modeste de profiter des avantages du produit et de gérer facilement leur consommation. Ce système est une véritable alternative aux coupures d’électricité ... « Ce projet de développement durable entamé depuis 2016 nous tient à cœur. Avec plus 15.000 foyers équipés de kit solaire Baobab+, nous avons pour ambition d’atteindre 1 000 000 de foyers à Madagascar dans les années à venir. » a déclaré le DG de Baobab+.

Et à Monsieur Eddy Kapuku, Directeur Général d’Airtel Madagascar, de continuer : “Ces Kits solaires permettront aux populations servies de rester connecter au reste du monde grâce à la connexion Airtel et cela facilitera la réalisation de leur projet de développement et d’émergence”.

A propos d’Airtel Madagascar

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique dont Airtel Madagascar. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte plus de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.

A propos de Baobab+ :

Filiale du Groupe Baobab, Baobab+ œuvre pour améliorer l’accès à l’énergie et au digital au Sénégal, au Mali et en Côte d’Ivoire. C’est vers la fin de l’année 2016 que l’entreprise démarre ses activités à Madagascar en fournissant des kits solaires de haute qualité.