Ghana: AirtelTigo a achevé l’intégration et la mise à niveau de son réseau télécoms

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile AirtelTigo, né de la fusion des sociétés Airtel et Tigo le 14 novembre 2017 et troisième plus grande société télécoms du Ghana après MTN et Vodafone, annonce l’achèvement avec succès de son opération d’intégration et de mise à niveau de réseau entamé depuis le début de l’année. La dernière étape portait sur l'intégration et la mise à niveau du réseau dans les régions de l'Ouest, du Centre et du Grand Accra. Elle intervenait après les travaux réalisés dans les régions du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, de Brong Ahafo, d'Ashanti, de l'Est et de la Volta.

En clair, dans tout le pays, AirtelTigo a fusionné les infrastructures télécoms d’Airtel et Tigo dans l’optique d’offrir une expérience client améliorée à ses consommateurs, basée sur une qualité vocale supérieure, une vitesse Internet plus rapide et une couverture plus étendue. A travers son réseau unifié, exempt de bugs et autres perturbations techniques, AirtelTigo qui jouit désormais également d’une large présence, affûte ses armes pour la bataille de part de marché.

Au 31 juillet 2018, l’entreprise que dirige Mitwa Kaemba Ng'ambi, détenait 13,45% de part de marché selon les dernières statistiques publiées par l’Agence nationale des communications (NCA) ; derrière MTN qui dominait le marché avec 47,58% de part et Vodafone avec 23,78% de part.