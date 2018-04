Egypte: Orange obtient un prêt syndiqué de 396,7 millions $ auprès de huit banques

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Orange Egypt annonce qu’il a signé un accord financier avec un consortium de huit banques, le 5 avril 2018. Il porte sur l’octroi à la société télécoms d’un prêt syndiqué de 7 milliards de livres égyptiennes (396 727 313 dollars US).

L’argent devra être remboursé sur un période de sept ans, soit jusqu’en juin 2025, avec une période de grâce de deux ans.

La nouvelle facilité de financement obtenue par Orange Egypt, lui servira à refinancer sa dette actuelle pour un montant total de 4,3 milliards de livres (243 703 921 dollars US) tandis que les 2,7 milliards de livres (153 023 392 dollars US) restants, couvriront les nouveaux investissements de la compagnie, nécessaires à la mise en œuvre de son réseau de prochaine génération et au financement de ses futures opérations d’expansion sur le marché local.

Jean-Marc Harion (photo), le président-directeur général d'Orange Egypt, a déclaré que l’argent permettra « d'améliorer encore les performances de la société dont les indicateurs se sont remarquablement améliorés depuis l'année dernière ».

Le consortium de huit banques qui a octroyé le prêt financier à Orange Egypt, est composé de Commercial International Bank, National Bank of Egypt, Banque Misr, Alex Bank, la HSBC Bank Egypt, Emirates National Bank of Dubai, Credit Agricole Egypt et Attijariwafa Bank Egypt.