Afrique du Sud: Telkom expérimente avec succès la technologie MIMO et se rapproche de la 5G

(Agence Ecofin) - L’opérateur de télécommunications sud-africain Telkom, a procédé aux tests avec succès de la technologie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Il s’agit d’une technique de multiplexage utilisée dans les réseaux sans fil et les réseaux mobiles, permettant des transferts de données à plus longue portée et avec un débit plus élevé qu’avec les anciens réseaux Wi-Fi ou les réseaux standards GSM.

L’expérience qui a été réalisée en partenariat avec la société technologique Huawei, était basée sur une bande passante de 20 MHz. Elle a permis d’atteindre un débit de 909Mbps.

Telkom envisage de déployer la technologie MIMO sur le marché au cours de cette année. La société télécoms voudrait répondre ainsi à la forte demande des consommateurs en connectivité toujours plus rapide. L’opérateur songe à adapter des sites télécoms existants à cette technologie plutôt que d’acquérir ou de construire de nouveaux dans des zones denses.

Il estime que cela lui reviendra moins cher. Selon Telkom, avec un déploiement massif d’antennes MIMO, « les clients mobiles pourront obtenir des données à un débit jusqu'à cinq fois plus rapide que la technologie 4G actuelle, ce qui se traduira par de meilleures vitesses de traitement et une meilleure couverture ».

D’après Veni Shone, le président de la solution LTE de Huawei, « bien que les services soient aujourd'hui plus diversifiés et nécessitent une plus grande capacité réseau pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, nous avons pu délivrer de la capacité en utilisant une architecture de réseau extrêmement simplifiée. La technologie MIMO joue définitivement un rôle important pour répondre aux besoins futurs du réseau (…) Elle permettra à Telkom d'offrir des paquets de données plus importants et plus de services à un coût réduit ».