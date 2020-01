Mozambique : TmCel a besoin d’un capital d’investissement de 200 millions $, selon l’IGEPE

(Agence Ecofin) - La société publique des télécommunications Tmcel, née en janvier 2019 de la fusion des sociétés Telecomunicações de Moçambique (TdM) et Mozambique Cellular (Mcel), a besoin de 200 millions de dollars pour investir dans plusieurs projets transformateurs en 2020. Ana Coanai, la présidente de l’Institut de gestion des fonds publics (IGEPE), l’a révélé dans un entretien accordé au journal Noticias.

En 2016, lors de la naissance du projet de nouvel opérateur, le gouvernement mozambicain soutenait qu’il bénéficierait « des ressources technologiques, financières et humaines à même de répondre aux demandes du marché et d’atteindre la convergence des services voix, données et Internet fixes et mobiles ». Des projets qui nécessitent une extension et une amélioration du réseau télécoms.

En 2019, l'activité opérationnelle de l'entreprise qui s'est lancée dans la 4G s’est concentrée sur l'amélioration du réseau, principalement dans les régions peu couvertes du Mozambique. D’après Ana Coanai, les besoins financiers de l'entreprise télécoms seront couverts par des crédits bancaires.

Selon le gouvernement mozambicain, le taux de couverture du pays en services télécoms avoisine les 85 % contre près de 65 % en 2014. Alors que le segment du marché fixe est monopolisé par TmCel, le segment du mobile est disputé entre Vodacom, Movitel et TmCel.

Lire aussi:

27/07/2016 - Mozambique : L’Etat a décidé de la fusion des opérateurs fixe et mobile TDM et Mcel

21/01/2019 - Mozambique Telecom est la nouvelle compagnie née de la fusion de TdM et MCel