International Robotic Challenge : Airtel Madagascar promeut l’intelligence artificielle en soutenant l’équipe malgache

(AIRTEL MADAGASCAR) - Airtel Madagascar soutient l’équipe malgache composée de 5 jeunes étudiants qui représentera Madagascar à l’International Robotic Challenge en Inde du 14 au 16 décembre. Organisé par l’Indian Institute of Technology de Mumbai, ce concours international de robotique entre dans le cadre de l’évènement TECHFEST, le plus grand festival des sciences et des nouvelles technologies d’Asie.

Après l’App challenge de Singapore et les First Global Challenge de Washington et Mexico, Airtel envoie, de nouveau, les jeunes en Inde

A la suite de l’App Challenge de Singapore durant lequel Madagascar a terminé à la troisième place et après les dernières éditions de First Global Challenge à Washington DC ainsi qu’à Mexico City, Airtel Madagascar soutient à nouveau l’équipe nationale. «...si l’intelligence artificielle est une fenêtre vers de grandes opportunités en général, elle l’est encore plus pour les pays en voie de développement où elle aidera à solutionner de grandes difficultés en matière d’éducation, de santé, d’environnement et de bien être en général d’où notre soutien une fois de plus au Team Madagascar...» s’est exprimé Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Team Madagascar de la communauté STEM4GOOD

L’équipe nationale malgache verra la participation des jeunes issus de la communauté STEM4GOOD. Irina RAZAFIARISON et Diamondra RASOAMANANA, âgés respectivement de 20 ans et 19 ans ont déjà reçu la médaille de bronze lors du First Global Challenge (FGC) 2017. Tsiresy Milà Randriarimanana, déjà sélectionné au récent FGC à Mexico et Miantra Rakotoarimanana, tous agés de 19 ans et issues de l’établissement ESPA Vontovorona participeront également à l’aventure. Enfin et non la moindre, Christelle Ramanantsoa, la seule fille de l’équipe, portera haut les couleurs de la gente féminine durant ce concours. « La robotique n’est pas un domaine réservé aux hommes et à travers notre participation, nous tenons à montrer que la science est cool et peut nous ouvrir les portes d’innombrables opportunités » a-t-elle précisé.

Outre l’International Robotic Challenge, TECHFEST sera aussi une opportunité pour ces jeunes d’assister à d’autres activités à l’instar de l’ « International Coding Challenge », les divers ateliers, conférences et Workshops pour approfondir leurs connaissances, élargir leurs réseaux et trouver des opportunités de carrière.