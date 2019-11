Tanzanie : Tigo et Zantel, filiales du groupe télécoms Millicom International Cellular, fusionnent

(Agence Ecofin) - Elles ne forment plus qu’une seule entité, capable de livrer une concurrence plus rude à Vodacom, Airtel, Halotel, Amotel et TTCL sur le marché télécoms tanzanien. Tigo et Zantel, les filiales du groupe télécoms luxembourgeois, Millicom International Cellular, ont fusionné selon un communiqué annonçant l’achèvement du processus de transfert à Tigo des actions de Zantel. L’opération a reçu l’approbation des autorités tanzaniennes.

Pour Simon Karikari, le directeur général de Tigo Tanzanie, « en combinant nos activités en Tanzanie, je suis fermement convaincu que nous allons créer un avenir plus inclusif pour les télécommunications tanzaniennes. Les clients de Tigo et de Zantel pourront tous bénéficier de services améliorés, et un marché plus consolidé contribuera à faire progresser l’innovation dans le secteur plus largement ».

« Le groupe combiné offrira une meilleure couverture et une meilleure qualité de service aux clients des zones urbaines et rurales en Tanzanie, offrant ainsi un accès plus large aux solutions de communication pour les entreprises, ainsi que des services financiers mobiles aux clients de Tigo et de Zantel », a souligné Simon Karikari, qui a par ailleurs ajouté que « les cartes SIM et les numéros de téléphone mobiles des clients ne changeront pas. Il n'y aura aucune interruption de l'expérience client sur les deux réseaux pendant le processus d'intégration ».

La fusion est hautement stratégique pour Tigo et Zantel qui détiennent respectivement 27 % et 3 % de part de marché. Elle permettra en effet à la nouvelle entreprise de prendre franchement la 2e place du marché télécoms tanzanien avec 30 % de part, talonnant de près Vodacom et ses 33 %, doublant Airtel avec ses 26 %, et distançant Halotel (10 %) et TTCL (1 %).

Lire aussi :

09/01/2019 - Tanzanie : le groupe Millicom sollicite l’accord de la Commission de la concurrence pour acquérir les 15% restants de Zantel

02/03/2017 - Tanzanie: Millicom remporte sa première victoire dans la bataille d’actionnaires que traverse Tigo

24/02/2017 - Tanzanie : l’entrée de Tigo en bourse bloquée par une bataille d’actionnaires