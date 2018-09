MTN Côte d’Ivoire tient la 3ème édition de Y’ello Family, une journée récréative aux employés et à leurs familles

( MTN CÔTE D’IVOIRE) - Plus de sept cent employés de MTN CI et leurs familles participent à la 3ème édition de « Yello Family », journée récréative dont l’objectif est la célébration de l’excellence et la promotion de l’équilibre vie professionnelle – vie familiale au sein de cette entreprise.

MTN Côte d’Ivoire, employeur de choix, place au cœur de sa stratégie managériale, l’épanouissement de ses employés à travers l’organisation de diverses initiatives dont le but est d’animer la vie sociale et de faire vivre les valeurs de l’entreprise.

Cette 3ème édition de «Y’ello Family » s’articulera autour de plusieurs activités :

« Y’ello School Champions » : cérémonie de récompense des enfants des employés ayant obtenus les meilleurs résultats au cours de l’année scolaire 2017-2018. Quarante (40) lauréats, choisis parmi les meilleurs recevront des récompenses composées de fournitures scolaires et d’équipements informatiques ;

Une après-midi récréative et festive avec les artistes du moment et de multiples jeux en famille.

L’organisation de cette journée récréative démontre que la promotion de l’excellence et l’amélioration des conditions sociales des employés demeurent les préoccupations majeures de MTN CI comme a voulu le rappeler Freddy TCHALA, au cours de son intervention : « Nous nous réjouissons de la tenue du Yello Family 2018 et de l’intérêt croissant des employés pour cet événement. De 1000 personnes à la première édition, nous sommes aujourd’hui plus de 2500. Cela nous assure que notre vision de la famille est partagée par nos collaborateurs et nous conforte dans notre conviction de faire de MTN CI ‘a Great Place to Work’ ».

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis Juillet 2005 et compte plus de 11 millions d’abonnés. MTN Côte d’Ivoire emploie à ce jour plus de 700 personnes, dont plus de 30% sont des femmes. Pour suivre toute l’actualité de MTN Côte d’Ivoire et avoir des informations exclusives, rendez- vous sur :

www.mtn.ci

www.mtnbusiness.ci

www.facebook.com/MTNCotedIvoire,

www.instagram.com/mtnci/

www.youtube.com/MTNcotedivoire