Netflix crée une collection Made in Africa

(Agence Ecofin) - Désormais sur Netflix, les abonnés pourront accéder directement à tout le contenu produit en Afrique. En effet, la plateforme de streaming et de vidéo à la demande a lancé une collection « Made in Africa ». L’information a été communiquée par Netflix il y a quelques heures.

Pour accéder à tout le contenu de la plateforme produit en Afrique, il suffit de taper Made in Africa dans la barre de recherche de Netflix ou suivre le lien netflix.com/madeinafrica. L’initiative a pour objectif le « mois de l’Afrique », selon Netflix. Il faut rappeler que le monde entier célèbre la journée dédiée au continent le 25 mai prochain.

« Ce mois de l'Afrique, nous sommes ravis de célébrer les histoires et les conteurs africains. Cette collection comprend Queen Sono - notre première série originale de Netflix - ainsi que des films comme Catching Feelings, Chief Daddy, 93 Days, Merry Men. Nous espérons qu'en rendant ces titres "Made in Africa" facilement accessibles, nous contribuerons à ce qu'ils soient regardés dans le monde entier », a déclaré Ben Amadasun, le directeur des licences et des coproductions africaines chez Netflix.

Servan Ahougnon