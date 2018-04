Nigeria: MTN adopte la solution RuralStar 2.0 pour étendre son réseau en zones rurales et réduire ses dépenses

(Agence Ecofin) - Les résidents des zones rurales, jusqu’ici faiblement ou pas du tout couvertes par le réseau MTN Nigeria, peuvent désormais accéder aux services télécoms à haut débit. Grâce au soutien technique de la société technologique Huawei, l’opérateur de téléphonie mobile a déployé des sites télécoms dotés de la solution RuralStar 2.0 qui lui permet non seulement d’élargir sa zone de couverture réseau, mais également de réduire ses dépenses en équipement.

La solution RuralStar 2.0 est une technologie sans fil LTE à faible fréquence, montée sur des relais télécoms plus petits, utilisés comme substitut aux traditionnelles antennes de transmission par micro-ondes et par satellite plus coûteuses. Cette solution qui permet une couverture réseau sur un rayon de 40 km, permet à l'opérateur de se passer de hautes infrastructures télécoms pour de plus petites, réduisant ainsi ses coûts de construction d’équipement de transmission de 70%.

Cao Ming, le vice-président de la gamme de produits de réseau sans fil chez Huawei, a expliqué que la solution RuralStar 2.0, témoigne de l’engagement de l’entreprise technologique à améliorer le niveau de vie des villageois. En réduisant la fracture numérique, elle lève les entraves à leur accès aux commodités apportées par les communications sans fil et Internet mobile.

Pour MTN, l’amélioration de la couverture de son réseau à haut débit dans de nouvelles zones rurales, est le gage d’une augmentation de sa base d’abonnés et de ses revenus. La société est actuellement engagée dans une opération de conquête des niches de marchés longtemps minimisées au profit des centres urbains.