Burundi : Lumitel étend son service 4G à l’ensemble du pays

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Lumitel, filiale burundaise du groupe télécoms Viettel, a étendu son service 4G à l’ensemble du pays. L’opération est intervenue au terme du mois de février 2018.

Depuis 2016, Lumitel comme Econet Wireless, ne commercialisait la 4G que dans quelques grandes villes du pays. Maintenant la technologique couvre un plus grand nombre de personnes.

La stratégie de l’entreprise est la même que celle menée en Tanzanie et au Mozambique pour accroître ses parts de marché. Apporter le réseau dans les communautés rurales non-desservies, fortes en populations et niches de marché jusqu’ici faiblement exploitées par la concurrence. Pour répondre à la forte demande en zone rurale jusqu'alors ignorée par la concurrence, Lumitel a déployé 3 300 kilomètres de fibre optique et installé 112 antennes 4G. Ces équipements sont venus renforcer le réseau télécoms de l’opérateur déjà composé de 615 antennes 2G et de 278 antennes 3G.

Au-delà de la connectivité 4G, Lumitel qui est conscient de l’impact du haut débit sur l’amélioration des conditions de vie des populations, est entrain de développer de nombreux services à valeur ajoutée pour rentabiliser davantage son investissement. Aujourd’hui, le dernier opérateur télécoms à pénétrer le Burundi, en 2015, revendique 55% de part de marché devant Econet Wireless, Onamob, U-com, VTEL Holdings et Smart.