Fun Quizz 25 d’Airtel Madagascar : une Fiat Panda neuve pour le vainqueur

(AIRTEL MADAGASACAR) - L’année 2018 commence en beauté pour RAHOLIVOLOLONA ANDRIANTSILAIZINA, vainqueur de la 25ème édition du jeu Fun Quizz D’airtel. Le siège d’Airtel Madagascar a accueilli la traditionnelle cérémonie de remise du gros lot de ce jeu éducatif ce vendredi 05 janvier. Maixent Bekangba Directeur Général d’airtel Madagascar a honoré de sa présence la remise officielle des lots à tous les gagnants. Lancé depuis 2010, plus d’une vingtaine de voitures et divers autres lots ont été distribués par l’opérateur.

C’est avec une joie immense que l’heureuse gagnante a reçu les clés de sa nouvelle voiture des mains du Directeur Général d’Airtel Madagascar. Pendant 120 jours, les adeptes de ce jeu de culture générale ont fait travailler leur méninge lors de cet exercice de questions/réponses. VOLOLONA s’est démarqué de tous les autres candidats en accumulant le maximum de points, lui permettant de remporter le plus gros lot : une belle voiture de marque Fiat Panda toute neuve.

Les autres gagnants, à savoir :

2 ème gros lot : RANAIVOSON HERIVOLA

3 ème gros lot : RALIVELO JOCELYN

4ème gros lot : RATOLOJANAHARY VOAHARY LALAINA

sont repartis respectivement avec une TV écran plat, un réfrigérateur, un ventilateur.

« Pour cette année 2018, airtel Madagascar continuera à promouvoir ce jeu qui aujourd’hui fait partie de l’ADN de plusieurs de nos abonnés. Ce jeu s’inscrit également dans la continuité de notre politique sur la promotion de l’éducation et contribue à enrichir la culture générale des Malgaches… Rien de mieux que de se cultiver en s’amusant pour gagner une voiture, autrement dit joindre l’utile à l’agréable » s’est exprimé Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

L’aventure continue puisqu’Airtel a déjà lancé le FUN QUIZZ 26 qui a débuté le 11 Décembre 2017 et s’achèvera le 09 Avril 2018 avec à la clé une autre voiture de marque FIAT PUNTO mise en jeu. Entretemps, plusieurs lots intermédiaires sont à gagner. Si vous êtes abonnés Airtel et que vous êtes tentés de participer, envoyer le mot « FUN » par SMS au 033 56 000 30, puis à suivre les instructions et répondre aux questions. Une bonne réponse vaut 50 points, et une mauvaise 10 points. Le gagnant est celui qui aura accumulé le maximum de points. Sinon, vous pouvez toujours rejoindre le N°4 mondial de la téléphonie, en vous procurant une carte SIM à 500 MGA.