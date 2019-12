Talia Limited veut renforcer sa présence en Afrique en intégrant les marchés du Cameroun, RDC, Gambie, Ghana et Congo

(Agence Ecofin) - Le fournisseur anglais de solutions de communication par satellite, Talia Limited, a annoncé le test avec succès de la fourniture de services satellites à haut débit en bande Ka dans cinq nouveaux pays africains que sont le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Gambie, le Ghana et le Congo.

Outre ce test, la compagnie a également annoncé la signature de contrats de revente de ses capacités satellites avec trois entreprises. Deux actions qui permettent à Talia Limited de se renforcer sur le marché africain des télécoms.

En tant que société spécialisée dans l’offre de services de communication à haut débit, Talia Limited, qui collabore avec des gouvernements, des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et des opérateurs pour réduire la fracture numérique, a justifié son rêve d’extension en Afrique par une ambition de fournir des solutions de connectivité haut débit abordables au plus grand nombre de personnes et aux différents secteurs stratégiques qui contribuent à la transformation du continent.

Pour ce qui est du choix de la bande Ka, pour atteindre ses objectifs, Ayes Amewudah, le vice-président des ventes de Talia Limited, a expliqué que c'est « un moyen extrêmement rentable de sécuriser la connectivité jusqu'à ce que les réseaux terrestres s'étendent plus loin dans les zones rurales. Elle fournit une solution conviviale et autonome pouvant être déployée n’importe où, quels que soient l’emplacement ou l’infrastructure existante ».

