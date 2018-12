MTN Côte-d’Ivoire, 1ère entreprise du programme VCT@Work

(MTN COTE-D’IVOIRE) - A l’occasion de la commémoration de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA 2018, MTN CI a organisé la cérémonie de clôture de la campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire au travail dénommée VCT@Work à l’attention de l’ensemble de ses employés.

Cette cérémonie qui marquait également les quinze années d’existence du Comité Interne de Lutte contre le SIDA a permis de mettre en relief les excellents résultats obtenus au cours de cette campagne débutée en novembre dernier et qui a permis de réaliser le dépistage de 471 employés sur un objectif fixé de 503 soit un taux de 93,64%.

Cette performance a été saluée par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique par le biais du PNLS, l’ONUSIDA, le BIT et l’ONG RIP + qui a ainsi classé MTN CI en tête des entreprises engagées dans ce programme de dépistage volontaire dont l’objectif est d’atteindre les 3x90, à savoir : 90% de personnes dépistées, 90% des personnes dépistées positives reçoivent un traitement adapté de façon durable, 90% des personnes sous traitement ont une charge virale durablement supprimée.

Intervenant en début de la cérémonie, Monsieur Freddy TCHALA, Directeur Général de MTN CI a, réitéré l’engagement citoyen de son entreprise à se mobiliser pour des causes qui touchent les communautés en général et pour la lutte contre le SIDA en particulier. Il a également salué et félicité les Educateurs de Pairs, employés de MTN CI pour leur implication active qui a permis de relever ce défi de faire dépister plus de 90% de ses employés.

A sa suite, les représentants de l’ONG RIP+, du BIT et de l’ONUSIDA, qui se sont tour à tour succédés au pupitre, n’ont pas manqué de féliciter MTN CI et son Directeur Général pour toutes les actions menées en faveur de la lutte contre le SIDA aussi bien en milieu du travail qu’au profit des communautés, à travers la Fondation MTN.

Au nom du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr ABO Kouamé, Directeur Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le SIDA, a relevé combien la contribution de MTN CI, en droite ligne avec la multisectorialité, était importante à l’atteinte de l’objectif des 3*90 et a encouragé le Directeur Général à poursuivre ses initiatives dans ce sens.

A propos du programme VCT@work :

L’Organisation internationale du Travail (OIT), soutenue par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), a lancé une initiative visant à proposer des services de conseil et de dépistage du VIH volontaires et confidentiels pour tous les travailleurs (VCT@WORK). L’initiative va s’assurer que les personnes testées positives seront mises en relation avec des services VIH pour recevoir des soins et du soutien et, le cas échéant, un traitement. L’expansion rapide des thérapies antirétrovirales ces dernières années a permis à 8 millions de personnes vivant avec le VIH d’accéder au traitement – ce qui leur permet de vivre plus longtemps, en meilleure santé, de mener une vie plus productive et de continuer à faire partie du monde du travail. Cependant, selon l’ONUSIDA, on évalue à 7 millions le nombre de personnes qui sont actuellement éligibles au traitement sans y avoir accès. De plus, on estime qu’environ 40 pour cent des personnes vivant avec le VIH dans le monde ignorent leur statut, ce qui les empêche d’accéder au traitement. Dans de nombreux pays, ce chiffre est supérieur à 50 pour cent.

L’initiative VCT@WORK (conseil et dépistage volontaires) fait partie des efforts déployés par l’OIT pour réaliser l’Objectif du Millénaire pour le développement n° 6 et pour atteindre la cible mondiale. Source : Organisation Internationale du Travail.

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d'Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d'Ivoire depuis Juillet 2005 et est l'un des leaders du secteur, avec près de 11 millions d'abonnés à fin 2017. Premier opérateur ivoirien à lancer le Mobile Money, MTN COTE D'IVOIRE dispose d'un réseau de plus de 25 000 points Mobile Money à travers le pays, et emploie à ce jour plus de 750 personnes, dont plus de 30% sont des femmes. Entreprise socialement responsable, MTN Côte d'Ivoire a créé sa fondation et lui consacre chaque année 1% de son bénéfice après impôts. Cette fondation contribue au bien-être des communautés en œuvrant dans les domaines de l'éducation, la santé, du développement communautaire et de l'environnement avec des résultats significatifs.

