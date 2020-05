Covid-19 : Orange Côte d’Ivoire s’engage pour une information accessible 24/24 en lançant sa Médiaroom

(ORANGE COTE D’IVOIRE) - Orange Côte d’Ivoire s’engage pour une information accessible 24/24 et 7/7, en lançant aujourd’hui la Médiaroom, à destination des acteurs locaux et internationaux de l’information : journalistes, blogueurs, Influenceurs, organes de presse écrite/enligne, sites d’informations généralistes et spécialisés, etc.

La Mediaroom centralisera toute l’actualité d’Orange CI et offrira les informations et déclarations officielles (communiqués de presse, dossiers de presse, notes d’informations, photos, vidéos, etc.) en rapport avec ses activités en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

En tant qu’opérateur digital engagé, cette plateforme traduit l’engagement d’Orange CI à promouvoir le Digital dans son fonctionnement en développant un dispositif sur-mesure et adapté pour la Presse, afin de faciliter leur travail de collecte et de partage de l’information.

Pour Muriel Cissé, Directrice de la Communication Externe et de la Marque d’Orange CI, « Ce projet témoigne de notre volonté de construire une relation de confiance avec la Presse de Côte d’Ivoire, sous régionale et internationale. Ce nouvel outil digital de collaboration est un gage de confiance qui je l’espère leur sera utile au quotidien et particulièrement en cette période délicate et difficile.»

La Médiaroom est exclusivement dédiée à la Presse écrite/online/TV/Radio et est accessible à partir d’une authentification (identifiant et mot de passe) transmis par Orange CI.

Après avoir regardé le tutoriel d’utilisation, découvrez-là dès à présent en vous connectant à : www.orange.ci/mediaroom

