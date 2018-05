Kenya: Airtel a officiellement lancé ses services 4G

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Airtel Kenya a procédé le 02 mai 2018 au lancement commercial de ses services 4G. La société télécoms expérimentait la technologie de quatrième génération mobile dans quelques quartiers de Nairobi, depuis le mois d’avril 2017. Mais la société télécoms devait d’abord régler la totalité du prix de son titre d’exploitation avant de pouvoir enfin proposer ces services à très haut débit à la population. Nairobi et Mombasa sont les premiers sites d’exploitation 4G d’Airtel Kenya.

Le service 4G d’Airtel Kenya intervient deux mois après ceux de Telkom, quatre mois après Jamii Telecom et quatre ans après Safaricom. L’entrée d’Airtel Kenya sur le marché de la 4G laisse entrevoir une nouvelle guerre des réseaux dans le pays. Pour les consommateurs, cette guerre promet de nombreux avantages, notamment, une baisse des coûts, une extension de la couverture réseau, ainsi qu’une amélioration de la qualité des services.

D’après Prasanta Das Sarma (photo), le directeur général d’Airtel Kenya, le lancement des services 4G de l’entreprise intervient « au moment le plus opportun, spécialement maintenant que de nombreux consommateurs ont accès à plus d’appareils compatibles au haut débit ». Il a souligné que ces services témoignent de l’engagement pris par Airtel « d’innover et d’améliorer continuellement la qualité de ses produits et services pour une plus grande expérience des consommateurs ».