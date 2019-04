Nigeria: la vente d’Etisalat à Teleology Nigeria Ltd est annulée par la Haute Cour fédérale d’Abuja

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile 9mobile fait de nouveau face à une crise de grande ampleur. Après le retrait, en janvier dernier, de Teleology Holding Limited de Teleology Nigeria Limited, la co-entreprise formée pour acquérir la majorité de la société télécoms, c’est au tour de la Haute Cour fédérale d’Abuja d’annuler tout son processus de vente.

La décision rendue le 1er avril 2019, fait suite à la requête déposée le 6 avril 2018 par Afdin Ventures Limited et Dirbia Nigeria Limited pour geler le processus de vente d’Etisalat Nigeria et récupérer leur investissement évalué à 43 033 950 dollars US dans la société télécoms dont ils se disaient exclus du processus décisionnel de la société télécoms.

Mais en novembre 2018, après avoir appris que Karington Telecommunications Ltd, Premium Telecommunicatios Holdings NF, First Bank of Nigeria Plc, la Banque centrale du Nigeria, Etisalat International Nigeria et la Commission des communications du Nigeria poursuivaient le processus de vente d’Etisalat Nigeria malgré leur requête, Afdin Ventures Limited et Dirbia Nigeria Limited, dans une déclaration datée du 18 novembre 2018, avaient demandé à la justice d’annuler simplement la vente.

Selon la juge Binta Nyako, toute action prise concernant le dossier Etisalat Nigeria devra à compter du 25 avril 2019, revenir à la situation du 25 avril 2018. Elle souligne que lorsqu’Afdin Ventures Limited et Dirbia Nigeria Limited ont intenté leur action judiciaire, il avait été demandé à toutes les parties prenantes, impliquées dans le dossier de maintenir le statut quo en attendant sa décision finale. Mais « en dépit des ordonnances rendues par cette honorable cour, les accusées ont procédé et vendu en toute impunité, Etisalat Nigeria Limited, rebaptisé 9mobile, à Teleology Nigeria Limited », note la juge qui souligne qu’il est « dans l’intérêt de la justice, d’annuler la vente et d’incarcérer les accusés pour avoir désobéi aux ordres du tribunal ».