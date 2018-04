Ghana: Vodafone étend son réseau 3G dans de nouvelles zones rurales

(Agence Ecofin) - Dans sa bataille contre le leader du marché télécoms ghanéen MTN, l’opérateur de téléphonie mobile Vodafone a étendu son réseau 3G dans de nouvelles zones rurales.

25 localités en tout. Il s’agit d’Asamang; Dwease; Beposo; Juansa; Ofoase et Nobewam dans la région Ashanti; des localités d’Acherensua; Dadiesoaba; Debibi; Brosankro; Sikaa et Jamera dans la région de Brong Ahafo; les localités d’Abaasa; Assin Anyinabrim; Assin Breku; Gomoa Wassa et d’Assin Akropong dans la région centrale; à Apewa; Akim Manso; Asarekrom et Apinamang dans la région australe, la localité de Nyigbenya dans la région du grand Accra et les localités d’Afife; Brewaniase et Dzita dans la région de la Volta.

Srabasti Bhattacharjee, la directrice de la technologie de Vodafone Ghana, a expliqué que cette extension du réseau 3G dans de nouvelles zones rurales traduit l’engagement pris par l’entreprise d’ « assurer un accès de bonne qualité aux services de télécommunications pour tous les Ghanéens, en temps utile et de manière efficace. Cela fait partie d'un effort concerté conforme à la volonté exprimée par l’Autorité nationale des communications (NCA) de voir les entreprises de télécommunications étendre les services aux communautés non desservies et mal desservies ».

La couverture par Vodafone de 25 nouvelles zones rurales avec son réseau 3G, représente les premiers investissements de la société avec son enveloppe de 144 millions de dollars destinée à l’amélioration de la qualité de service en 2018.