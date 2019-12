Rwanda : Korea Telecom Rwanda Networks (KTRN) investit 10 millions USD dans le réseau 4G

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de connectivité Internet à haut débit KTRN, coentreprise formée par la société Korea Telecom et le gouvernement du Rwanda, a engagé un investissement de 10 millions USD dans l’amélioration du réseau 4G. Cette action intervient comme une réponse aux problèmes de réseau rencontré depuis peu par les utilisateurs au Rwanda.

Les travaux de mise à niveau du réseau, déjà engagés, seront effectués en deux phases. La première phase qui court jusqu’au 15 décembre 2019 se concentrera sur l’optimisation des systèmes de communications, tandis que la seconde phase qui devrait s’achever d’ici mars 2020 mettra l’accent sur la mise en place du nouveau service LTE Advanced à Kigali et dans d'autres villes du pays.

Daeheak AN (photo), le président-directeur général de KTRN, a expliqué que cet investissement, qui contribuera à une amélioration de la qualité du service Internet « occasionnera un autre développement de l’innovation et des TIC dans la vie quotidienne des Rwandais, et à de nouvelles opportunités commerciales pour de nombreuses start-up », en conformité avec la vision d’avenir de la société télécoms.

Avec la LTE Advanced, KTRN dont le réseau couvre déjà 95 % de la population, pour un taux de pénétration de l’Internet haut débit de 52 %, veut aller plus loin et toucher davantage de personnes avec sa connectivité pour une plus grande inclusion numérique.

