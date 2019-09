Afrique du Sud : Vodacom choisi pour connecter les nouveaux modèles Toyota et Lexus

(Agence Ecofin) - Au cours d’une conférence de presse organisée le 29 août 2019, le constructeur automobile Toyota a annoncé la signature d’un partenariat avec Altron Netstar et Vodacom pour déployer des fonctionnalités de connectivité et une connexion Wi-Fi embarquée sur tous les nouveaux modèles Toyota et Lexus.

Selon Toyota South Africa Motors (TSAM), la société sera la première au monde à offrir la convergence des fonctionnalités de connexion Wi-Fi et de connectivité dans la gamme des nouveaux modèles de voiture. Andrew Kirby, président directeur général de TSAM, a indiqué que toute voiture achetée sera livrée avec un forfait data gratuit de 15 Go, rechargeable.

Selon William Mzimba, le directeur général de Vodacom Business, « ce partenariat est un élément essentiel de la stratégie IoT de Vodacom et constitue un pas de plus vers la création d'opportunités d'innovation, en Afrique du Sud ainsi que sur le continent, renforcée par la croissance de l’IoT. Tout comme les smartphones, les voitures d'aujourd'hui devront être connectées pour offrir une expérience utilisateur dynamique ».

« Nous constatons que de plus en plus d’acheteurs de voitures considèrent la technologie embarquée aussi importante que la performance du véhicule. Ils veulent que leurs voitures soient sûres, efficaces, mieux équipées et amusantes. En connectant les utilisateurs à des plateformes qui gèrent la complexité de la diffusion de musique en streaming à partir du cloud, des informations de trafic en temps réel et une assistance routière personnalisée, nous pouvons répondre à ces demandes croissantes », a affirmé William Mzimba.