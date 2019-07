Côte d’Ivoire : MTN organise une journée de sensibilisation contre la consommation de la drogue et de l’alcool auprès des jeunes Yopougon

(MTN COTE D’IVOIRE) - Dans le cadre de la 13ème édition de ses « 21 Jours d’actions citoyennes », MTN Côte d’Ivoire, en partenariat avec le Ministère ivoirien de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, la jeunesse communale et la Mairie de Yopougon, a organisé, le jeudi 20 mai 2019, une journée de sensibilisation contre la consommation de la drogue et de l’alcool auprès des jeunes de la commune de Yopougon, dans le district d’Abidjan.

A cet effet, un tournoi de maracana Hommes et femmes a été organisé, ainsi qu’un concert de sensibilisation avec des artistes musiciens engagés tel que le groupe Magic Diesel. A cette occasion, des messages de sensibilisation ont été diffusés. En outre, des conseils ont été prodigués sur le sujet et dépistages volontaires effectués par les unités mobiles spécialement mises en place.

Avec pour slogan « Carton Rouge à la Drogue et l’Alcool », cette journée de sensibilisation organisée par les employés de MTN Côte d’Ivoire avait objectif de susciter chez les un changement qualitatif et durable de comportement face à ces fléaux qui minent la société et qui constituent un frein au développement économique et social des communes, quartiers et villes. Cette situation étant aggravée par d’autres facteurs tels que le désœuvrement, la promiscuité et les perspectives limitées qui s’offrent aux jeunes.

Rappelons que les « 21 Days of Y’ello Care » ou « 21 Jours d’actions citoyennes » sont un programme de bénévolat initié par le Groupe MTN. A travers ce programme, le Groupe MTN engage ses employés chaque année à participer pendant 21 jours, aux actions sociales pour le bien-être des communautés, dans les 22 filiales du Groupe à travers le monde.

Le thème de l’édition 2019 est « Créer un avenir meilleur pour nos jeunes ». Le choix de ce thème se justifie par le fait que selon les résultats du dernier Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2014) en Côte d’Ivoire, 77 % de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Ce constat impose de poser des actions en vue d’une meilleure prise en charge de cette écrasante majorité́ de la population qui est minée par des fléaux tels que le chômage, l’alcool, la drogue ou la violence.

Ainsi, pour l’édition 2019 des 21 jours d’actions citoyennes, MTN Côte d’Ivoire s’est attelé à apporter sa modeste contribution à la résolution des problèmes de chômage et la consommation de la drogue et de l’alcool. Ceci à travers notamment la construction d’un centre d’apprentissage et de formation pour les jeunes désœuvrés de la commune de Yopougon KM 17. Baptisé centre Béli-Sika Désiré, en hommage un des employés de MTN disparu trop tôt, en Mai 2019, sa construction, lancée depuis le 03 juin 2019, constitue le projet principal de ces 21 jours d’actions citoyennes.

Pour suivre toute l’actualité de MTN CI et avoir des informations exclusives sur les « 21 jours d’actions citoyennes », suivez les hashtags mot-clé :

#YelloCare #BrighterLives sur les réseaux sociaux

Compte Twitter de MTN CI : http://twitter.com/MTN_Cotedivoire

Page Facebook de MTN CI : http://www.facebook.com/MTNCotedIvoire

Chaîne You Tube : http://www.youtube.com/MTNcotedivoire