Kenya: avec un revenu de 2,3 milliards $ en 2019, Safaricom est resté au vert dans tous ses segments d’activités

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Safaricom a présenté ses résultats financiers pour l’année 2019, achevée en mars dernier. La société, leader du marché télécoms kényan, a dévoilé un revenu de 240,3 milliards de shillings kényans ( 2 351 800 832 dollars US), en croissance de 7,04% comparé à 2018, avec un bénéfice avant intérêts et impôts ou résultat avant intérêts et impôts qui a crû de 11,5% comparé à l’année dernière et s’est stabilisé à 89,6 milliards de shillings ( 876 909 507 dollars US).

Le Mobile Money et la voix sont les segments d’activités qui ont le plus pesé dans les performances financières de l’entreprise. Le M-Pesa dont la contribution était de 23,3% en 2018 est passé à 31,2% en 2019. En valeur, le service de paiement mobile a généré un revenu de 74,9 milliards de shillings (733 041 541 dollars US) à Safaricom. Pour ce qui est de la voix, elle a généré un revenu de 95,9 milliards de shillings (938 567 206 dollars US) représentant 36,6% du revenu de la société télécoms.

Les autres services de l’entreprise ont également joué un rôle positif aux bonnes performances globales de l’entreprise. Comparé à 2018, la contribution du service data mobile a crû de 6,4% pour 36,2 milliards de shillings (354 972 185 dollars US), les services fixe voix et data) ont vu leur contribution grimper de 22,7% pour 8,19 milliards de shillings (80 155 009 dollars US). Seul le revenu du service de messagerie a légèrement décliné de 1,3% pour 17,50 milliards de shillings (171 271 388 dollars US).

Le dynamisme de Safaricom a été porté par un parc de 31,8 millions d’abonnés en hausse de 7,7%, qui a pu bénéficier d’un service toujours plus accessible grâce à un investissement de 37,3 milliards de shillings (365 052 730 dollars US) réalisé au cours de l’année.