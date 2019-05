Côte d’Ivoire : Orange Digital Academy débute les cours le 6 mai avec sa première promotion de 20 académiciens

(ORANGE COTE D’IVOIRE) - Orange Digital Academy, l’école de spécialisation au codage et aux métiers du numérique a officiellement ouvert ses portes, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration qu’elle a abrité ce jeudi 2 mai.

Cet évènement était parrainé par M. Claude Isaac Dé, Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste de Côte d’Ivoire, représenté pour l’occasion par son Directeur de cabinet, M. Henri Djomand.

Orange Digital Academy, une première du genre initiée par un opérateur télécom en Côte d’Ivoire, accueillera à compter du 6 mai 2019, les meilleurs profils (étudiants et/ou ingénieurs en fin de cycle de formation en informatique/technologies, geeks adeptes du développement et du numérique, etc.) pour une formation de haut niveau à la programmation et aux métiers du numérique.

Orange Digital Academy, accompagne la transformation digitale en Côte d’Ivoire

En tant qu’opérateur digital de référence, Orange est résolument engagé dans le développement et la promotion du numérique en Côte d’Ivoire.

Parce que la formation aux métiers du numérique est aujourd’hui un enjeu clé pour les entreprises, l’objectif de cette école de spécialisation est de constituer un vivier de compétences digitales capables d’apporter des solutions pertinentes et innovantes aux problématiques des entreprises et de la société en général.

20 académiciens intègreront la 1ère promotion d’Orange Digital Academy

Orange Digital Academy propose deux sessions de formation par an. Cette 1ère promotion comprend 20 aspirants âgés de 18 à 35 ans, retenus après une présélection rigoureuse (plus de 6.500 candidatures enregistrées). Durant leur cursus, ils travailleront sur des projets concrets d’entreprise : développement d’applications web et mobile, programmation, design d’interface, etc.

Au terme de chaque formation, Orange Côte d’Ivoire proposera un accompagnement afin de faciliter leur insertion professionnelle.

Les cours et formations pratiques seront dispensés par des coachs dédiés, experts dans les domaines de l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la réalité augmentée, la blockchain…

Pour Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire, « L’ouverture de cette école de spécialisation traduit l’engagement d’Orange, Opérateur Digital de référence, dans le développement du numérique en Côte d’Ivoire, en formant de jeunes hommes et femmes aux métiers du digital et du codage informatique ».

« Orange Digital Academy nous permet également de bâtir une œuvre pour le futur, en préparant de jeunes talents suffisamment armés en compétences et en savoir-faire pour exercer les métiers de demain, avec des perspectives suffisamment ouvertes dans des start-ups, de grands groupes ou en créant leur propres boîtes… et j’espère chez Orange, pourquoi pas », a-t-il poursuivi.

Orange Côte d'Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d'Ivoire avec plus de 13 000 000 de clients, est une entreprise qui oeuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d'Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d'Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d'effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d'argent, le paiement de factures, la collecte de fonds.

