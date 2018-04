La Fondation MTN Côte d’Ivoire récompense les gagnants de la 1ère édition du jeu-concours « Génération Numérique »

(MTN COTE D’IVOIRE) - A l’issue de la 1ère édition du « CHALLENGE GENERATION NUMERIQUE » lancée le 11 octobre 2017 par la Fondation MTN Côte d’Ivoire et son partenaire « Succes-assure.com », les trois meilleures écoles finalistes ont été récompensées à l’issue de la finale organisée le 02 mars 2018 au Lycée Classique d’Abidjan. Il s’agit du Collège Moderne d’Assinie Mafia qui remporte le prix d’un montant de 3 000 000 FCFA (environ 5 628 $). Le deuxième prix revient, quant à lui, au Lycée Municipal 2 de Koumassi qui reçoit 2 000 000 FCFA (environ 3 750 $). Enfin, le troisième prix d’un montant de 1 000 000 FCFA (environ 1 875 $), est décroché par le Lycée Moderne 2 de Daloa.

Ces différents prix accordés par la Fondation MTN CI sont destinés au financement d’un projet « TIC et Entrepreneuriat ».

A noter que le challenge Génération Numérique a mis en compétition pendant cinq (05) mois des milliers d’élèves inscrits dans les établissements secondaires privés et publics de de Côte d’Ivoire, dotés de salles multimédias réhabilitées et équipées par la Fondation MTN dans le cadre de son programme « Génération Numérique ».

Il s’est déroulé en trois (03) étapes qui ont vu la sélection des cinq (05) équipes finalistes issues du Lycée Municipal 2 de Koumassi, Lycée Tiapani Dominique de Dabou, Lycée Moderne 2 de Daloa, Lycée Moderne de Vavoua et Collège Moderne d'Assinie Mafia.

Ces équipes ont ainsi présenté, au cours de la finale, leur projet devant un jury composé de représentants du Ministère en charge de l’éducation nationale de Côte d’Ivoire, de la Fondation MTN CI et de Succes-assure.com.

Pour rappel, la compétition qui s’est déroulée sur la plateforme éducative « www.succes-assure.com » a permis d’une part d’évaluer les connaissances des équipes dans les matières suivantes : Anglais, Français et aussi sur la Culture générale et les TIC. D’autre part, de faire connaitre leurs projets TIC et entrepreneuriat à travers des vidéos soumises aux votes du public.

Quant au Pr Alexandre N’Guessan, Administrateur de la Fondation MTN CI, il a exprimé toute sa reconnaissance à toutes les équipes qui ont participé au Challenge. Il a par ailleurs formulé ses félicitations aux trois équipes gagnantes et les a invités à « maintenir la flamme de l’excellence et ménager aucun effort pour réaliser leur projet ».

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

Eléments d’organigramme :

Président du Conseil de gestion : M. Yigo Thiam

Administrateurs : M. Alexandre N’Guessan, M. René Yedieti, Mme Éliane Ekra, M. Ebenezer Bodylawson.

Secrétaire éxécutif : M. Jocelyn Adjoby

Secrétaire éxécutif adjoint : Mlle Naminsita Bakayoko

Manager CSI : Mme Dorothée Anzoua

Coordonnatrice de la Fondation : Mme Naminata Kouyaté

