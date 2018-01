Airtel Seychelles distingué pour la qualité de sa politique de RSE

(AIRTEL SEYCHELLES) - En marge de la cinquième édition des Business Awards, organisée par la Chambre du commerce et de l’industrie des Seychelles, l’opérateur téléphonique, Airtel, s’est démarqué comme meilleure compagnie du pays en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). L’évènement qui a réuni de hauts dignitaires, opérateurs économiques et chef d’entreprises visait à récompenser parmi ces individus et entités, ceux ayant enregistré des performances exemplaires le long de l’année écoulée. Il s’est tenu au Eden Bleu Hotel and Resort qui est situé dans la capitale, Victoria.

« Cette récompense prestigieuse signifie beaucoup pour Airtel Seychelles. Etre reconnue comme la meilleure firme en termes de responsabilité sociale des entreprises est un accomplissement majeur. Nous le devons aux multiples efforts fournis dans le cadre du respect de la responsabilité sociale des entreprises. Nous en sommes très fiers et ce prix sera pour nous une source d’inspiration en vue de continuer à améliorer les conditions de vie et l’autonomisation des populations ». C’est ainsi que s’est exprimé le PDG d’Airtel Seychelles qui a eu l’honneur de recevoir le prix.

En ce qui concerne les nominations pour la remise des prix de l’année 2017, les inscriptions se sont déroulées par voie électronique suite à un appel public. Les nominés ont ainsi été invités à remplir un formulaire et fournir la documentation nécessaire. Ces formulaires ont ensuite été évalués par un jury du SCCI qui s’est chargé de révéler l’identité des 18 vainqueurs pour les catégories suivantes: Grands établissements touristiques, Petits établissements touristiques, Banques et Finances, Grossistes, Services Publicitaires, Détaillants, Secteur manufacturier, Produits innovants, Environnement, Responsabilité sociale des entreprises (RSE), Jeunes entrepreneurs, Construction, Entrepreneur de l’année, Prix pour l’ensemble des réalisations, Services Humanitaires, Pêche, Artisanat et Ecologie.