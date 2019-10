Le milliardaire français Xavier Niel fait un pas de plus en Afrique en lançant sa marque Free au Sénégal

(Agence Ecofin) - On se souvient qu’en avril 2018, Saga Africa Holdings, un consortium formé par les sociétés Teyliom Telecom, NJJ et Sofima, appartenant respectivement à Yérim Sow, Xavier Niel et Hassanein Hiridjee, s’était offert Tigo Sénégal, au grand dam du patron de Wari, Karibou Mbodji, lui aussi candidat à la reprise.

Désormais, Tigo Sénégal prend les couleurs de Free, la marque de l’opérateur téléphonique français appartenant à Xavier Niel, l’un des trois membres du consortium.

Il est probable que Free Sénégal applique la même philosophie que sa parente tricolore, à savoir des prix bas et un marketing très agressif.

Xavier Niel, actionnaire du journal Le Monde, est déjà présent en Afrique, entre autres dans les services télécoms via Monaco Telecom, et dans le secteur minier via Alliance Minière Responsable, une société active dans la bauxite en Guinée.