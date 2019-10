Orange, partenaire de MainOne pour l’atterrissement d’un nouveau câble sous-marin en Côte d’Ivoire

(ORANGE CI) - Annoncé il y a un an, le Groupe Orange et la société MainOne Cable Company ont signé un accord de partenariat pour le déploiement d’un câble sous-marin visant à améliorer la connectivité au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Ce mardi 1er octobre, représenté par MM. Didier Kla, Directeur Technique et Raoul Yobouet, Directeur Marketing, Orange CI a participé à la cérémonie d’atterrissement du câble sous- marin Mainone qui s’est tenue à Grand-Bassam, en présence du Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste, du Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI), et des autorités administratives et coutumières de Grand Bassam.

Opérateur multiservices, digital et engagé, Orange Côte d’Ivoire renforce ainsi ses moyens afin d’accroitre sa connectivité et maintenir son leadership sur les réseaux et le développement du très haut débit en Côte d’Ivoire jusque dans la sous-région.

Se prononçant sur l’impact de ce partenariat, M. Mamadou BAMBA, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire a déclaré ‘‘En tant qu’acteur clé de la transformation digitale de la sous-région et leader en Côte d’Ivoire, nous investissons énormément dans le réseau afin de faire de la Côte d’Ivoire un havre du très haut débit et pouvoir développer de nouveaux services digitaux accessibles à tous, innovants, simples et de confiance. C’est un nouveau pas important franchi dans la réalisation de nos objectifs, car ce n’est un secret pour personne que nous travaillons à offrir la meilleure expérience de connectivité, surtout à travers le déploiement de la Fibre Optique.’’

Orange Côte d’Ivoire, conformément donc à sa promesse d’investir près de 180 milliards de FCFA dans le réseau et améliorer continuellement la qualité de service, concrétise plusieurs initiatives afin de remporter ce challenge pour le développement des TIC en Côte d’Ivoire.

La mise en service de ce nouveau câble permettra à Orange Côte d’Ivoire de garantir un accès fiable aux réseaux haut débit du monde entier et satisfaire les besoins croissants de l’ensemble des acteurs de l’économie numérique : grand public, entreprises, opérateurs, etc.

A propos de Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 14 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile Banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds. En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017. Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso.

Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci

Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire

Twitter : https://twitter.com/CI_Orange