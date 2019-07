Airtel lance le service 4G au Niger

(AIRTEL NIGER ) - Un nouveau chapitre de la révolution des télécommunications au Niger commence avec le déploiement par Airtel Niger de la 4G LTE la toute première au Niger.

Airtel en plus d’être le plus large réseau est désormais le premier opérateur du pays à disposer d’un réseau 4G, cette nouvelle technologie de pointe, qui est une véritable révolution dans la téléphonie mobile au Niger.

La cérémonie de lancement a eu lieu ce samedi 29 juin à l’hôtel Radisson Blu de Niamey en présence du ministre des Postes, des télécommunications et de l’Economie Numérique ainsi que plusieurs autres personnalités qui ont rehaussé de leur présence l’image de cette cérémonie.

Dans son Discours d’ouverture le Directeur Général d’Airtel Mr Pierre Canton BACARA a souligné l’importance du lancement du réseau 4G d’Airtel qui sera un véritable levier de croissance pour l’économie nigérienne qui se voit là dotée d’une plateforme « qui déclenchera sans nul doute une nouvelle phase de croissance économique accélérée, équitable et inclusive, grâce à l’augmentation des services à haut débit ».

Avec le lancement de la 4G, le Niger rejoint les marchés les plus avancés du monde en matière de télécommunication.

La 4G Airtel a-t-il souligné permet d’atteindre de très hauts débits et permet de diffuser ou regarder en continu des vidéos HD, jouer en ligne, chatter plus vite, télécharger ou partager instantanément des vidéos et photos. Pour les professionnels, le transfert de données, l’interconnexion et le travail sur le mobile se feront de manière optimale.

Le Représentant du CEO d’Airtel Africa présent à cette cérémonie, l’Honorable Chef de Canton de Namaro Mr Elh Hamani Maiga Abdoul Moumouni a, à son tour, rappelé tous les investissements effectué par Airtel Niger pour offrir à ces abonnés le meilleur de la technologie. Il a aussi réaffirmer l’engagement du groupe Bharti Airtel Africa à continuer d’investir au Niger et à accompagner le gouvernement dans le processus de numérisation du pays.

En dehors de Niamey, la 4G sera présente dans toutes les capitales de Régions ainsi que certaines grandes villes qui rentreront ainsi dans cette nouvelle ère. Il s’agit là d’une grande première en Afrique ; ce qui confirme une fois de plus l’attachement de la marque au développement du numérique sur le continent.

Le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique Mr Sani Maigochi a, dans sa prise de parole, remercié Airtel pour cet important investissement combien important pour la numérisation du pays à la veille du sommet de l’UA prévu à Niamey du 4 au 8 juillet prochain.

Il a souligné que le lancement de la 4G d’Airtel constitue une étape importante dans le processus de digitalisation du pays et vient ainsi compléter les autres investissements dont a bénéficié le secteur, ce qui concrétisent ainsi la volonté du Chef de l’Etat, Son Excellence Elh Mahamadou ISSOUFOU, consignée dans son programme de Gouvernement qui est, d’une part, de mailler le territoire en infrastructures de base en télécommunications et, d’autre part, d’augmenter la portée géographique des réseaux à large bande, c’est-à-dire des réseaux capables d’acheminer de grands débits internet et ainsi réduire les coûts des services de communications sur le territoire.

La cérémonie a été clôturé par un cocktail au cours duquel les invités ont eu droit à des séances de démo de réalité virtuel sur la 4G ainsi que des démos sur la vitesse et la qualité de cette nouvelle technologie.