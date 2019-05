Airtel Madagascar a rendu son verdict pour la 29ème édition de Fun quizz : Norohasina Nivomalala remporte le gros lot

(AIRTEL MADAGASCAR) - Après 90 jours de jeu, le temps est venu pour Airtel Madagascar de récompenser les lauréats de la 29ème édition de Fun Quizz. Ils sont 4 à avoir raflé les lots lors de la cérémonie officielle.

Chose promise, chose due ! Le 3ème opérateur mobile mondial a procédé, aujourd’hui, à la remise du gros lot aux participants qui ont obtenu le plus de points durant toute la durée du jeu.

En tête de liste, Norohasina Nivomalala s’est vue remettre la clé de sa nouvelle voiture des mains d’Eddy Kapuku, Directeur Général d’Airtel Madagascar, suivie de près par Rafanomezantsoa Hajatiana qui gagne un Téléviseur de 55 pouces. Adinah Eurole remporte un Home Cinéma et Rasoavelo Jean Noel clôture et reçoit un synthétiseur en guise de récompense.

Airtel Madagascar a également fait le bonheur de nombreux participants à travers des lots intermédiaires qu’il a offert durant toute la période attribuée au déroulement du jeu. Tous les 40 jours, l’opérateur a donc offert des lots aux participants les plus engagés afin de récompenser leurs efforts.

« …le jeu Fun quizz a été conçu de manière à joindre l’utile à l’agréable, et de surcroit, pour se rapprocher davantage de nos abonnés. Fidèle à notre politique de proximité, nous voulons accompagner la grande famille Airtel à chaque instant de sa vie, qu’il s’agisse de se divertir ou d’aiguiser ses facultés cognitives. Et aujourd’hui, nous primons ceux qui ont trouvé un intérêt particulier à s’épanouir tout en s’amusant. Cela fait partie de nos objectifs et grâce à la participation assidue de nos abonnés, nous l’avons atteint… » a expliqué Eddy Kapuku, Directeur général d’Airtel Madagascar.

Depuis la première édition du jeu Fun quizz, plus des centaines de lots ont été distribués par Airtel Madagascar afin de récompenser la ténacité des abonnés et d’inciter les malagasy à découvrir un jeu passionnant qui cultive la culture de l’excellence.

A propos d’Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte près de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.