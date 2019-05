  Telecom Egypt signe trois accords technologiques avec PEACE, PCCW Global et Huawei

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications d’Egypte, Telecom Egypt (TE), a signé trois accords technologiques le 27 avril 2019, avec les sociétés chinoises PEACE Cable International Network Co. Ltd, filiale de Hengtong Optic Electric, PCCW Global, filiale de HKT, et Huawei. C’était dans le cadre de l'Initiative sur l'économie numérique du deuxième forum « Belt and Road » pour la coopération internationale qui s’est tenue à Beijing, du 25 au 27 avril 2019.

En présence d’Amr Talaat, le ministre des Communications et de la technologie de l’information, le premier accord signé par Adel Hamed, le président-directeur général de TE, avec PEACE Cable International Network Co. Ltd et PCCW Global, porte sur le transit.

Il prévoit que le câble Pakistan and East Africa Connecting Europe (PEACE), système de câble sous-marin de 12 000 km avec des points d’atterrissage au Pakistan, à Djibouti, en Egypte, au Kenya et en France, déployé par PCCW Global, traverse l’Egypte à travers différentes nouvelles routes terrestres reliant les deux stations d’atterrissage de Zaafarana à Abu Talat, où TE lui fournira des installations d’atterrissage à la pointe de la technologie. La valeur totale de cet accord est estimée à 45 millions de dollars US sur la durée de vie du câble.

Le second accord, entre TE, PEACE et sa société mère, Hengtong Optic Electric, porte sur la fourniture à l’opérateur de télécommunications égyptien d’un autre itinéraire de transit pour répondre à la demande croissante de trafic à destination de l'Europe. Valeur financière de cet accord : 20 millions de dollars US. Hengtong fournira également à TE des câbles à fibres optiques à des prix compétitifs, qui seront utilisés dans la mise en œuvre de son plan stratégique pour couvrir l’ensemble du pays avec des fibres optiques.

Enfin, le troisième accord signé entre TE et Huawei porte sur la coopération dans le domaine des réseaux mobiles avancés. Le but est de mettre à niveau et développer les réseaux et les services fournis aux clients par TE. Les deux partenaires prévoient plusieurs expériences techniques à cet effet.