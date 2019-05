Zimbabwe: Econet Wireless s’offre l’expertise de Subex pour optimiser ses capacités opérationnelles

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Econet Wireless, leader du marché zimbabwéen des télécoms, a signé un contrat de service de plusieurs années avec Subex, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'analyse des télécommunications. A travers l’adoption de l’offre Analytics Center of Trust (ACT) de Subex, Econet Wireless Zimbabwe veut se transformer en une organisation indépendante axée sur les données, pour améliorer ainsi son efficacité opérationnelle.

En s’appuyant sur les compétences d’analyse prédictive d’ACT, Econet Wireless sera en mesure d’analyser plus rapidement ses différentes données commerciales et techniques et prendre les décisions qui s’imposent dans les plus brefs délais. Econet Wireless pourra ainsi anticiper sur les performances des produits, identifier de nouveaux produits et explorer les domaines dans lesquels la consommation peut être augmentée, améliorer sa couverture réseau en identifiant les sites potentiels pour les mises à niveau 4G, identifier les zones critiques et concurrentielles en fonction de la segmentation de la clientèle, toujours avoir une longueur d’avance pour une pleine satisfaction de la clientèle.

Selon Douglas Mboweni (photo), le président-directeur général d’Econet Wireless Zimbabwe, l’objectif de l’entreprise « est de continuer à être le fournisseur de télécommunications préféré du Zimbabwe, ce qui ne sera possible qu’en devenant une organisation plus forte et prête pour l’avenir ». Confiant quant à l’impulsion que l’expertise analytique de Subex donnera à l’expansion stratégique d’Econet, il croit fermement que « ce partenariat améliorera encore le secteur des télécommunications au Zimbabwe et renforcera notre capacité à exploiter la puissance de nos services et à faire la différence dans de nombreux domaines de la vie de nos clients ».