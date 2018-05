Kenya: Safaricom teste le chat sur son application M-Pesa

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Safaricom teste actuellement la messagerie instantanée sur son application de transfert d’argent, M-Pesa. Baptisé « Bonga », qui veut dire « chat » en kiswahili, le nouveau service devrait permettre à plus de 28 millions d’utilisateurs du service financier de discuter, au-delà de l’envoi d’argent et du paiement de factures. Pour la filiale du groupe Vodacom, « Bonga » transformera le M-Pesa en un service encore plus social.

Kamal Bhattacharya, le directeur de l’innovation de Safaricom, explique qu’à travers le service « Bonga », Safaricom veut apporter davantage de valeur à ses clients. C’est également un moyen pour l’entreprise de diversifier ses revenus. D’après lui, « les plateformes de messagerie sont actuellement les applications les plus populaires pour rapprocher les personnes sur Internet ».

Dans un souci de sécurité, Kamal Bhattacharya a souligné que les communications sur le nouveau service seront entièrement cryptées de bout en bout. « Bonga » est le premier produit lancé par Alpha, l’incubateur d’innovations de Safaricom. Après sa phase test, le service devrait être lancé officiellement, d’ici la fin de l’année.