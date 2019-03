La Fondation Vodacom Congo s’associe au « Breakfast Charity » pour redonner l’espoir aux albinos et enfants atteints du VIH/SIDA

(VODACOM RDC) - En tant qu’opérateur engagé pour l’égalité des chances, Vodacom Congo s’est associé une fois de plus au Breakfast Connexion en ayant pris part le 7 décembre dernier au Breakfast Charity Edition 2018.

Le Breakfast connexion : réseau des décideurs des plus influentes entreprises de la ville de Kinshasa, organise depuis deux ans une rencontre dénommée ‘’Breakfast Charity’’ qui, à chaque mois de décembre, réunit son écosystème (clients, collaborateurs, partenaires) pour leur proposer de venir en soutien aux ONG prenant en charge les personnes démunies en général et les enfants en particulier. C’est donc à ce titre que Vodacom Congo, très sensible aux initiatives reflétant sa mission de connecter les individus afin qu’ils vivent un meilleur présent et bâtissent un avenir radieux, n’a ménagé aucun effort à répondre présent à cet élan de cœur en participant activement à cette action à fort impact social.

Un fait social d’actualité retenu comme thème pour l’édition 2018

Pour la deuxième édition du ‘’Breakfast Charity’’ tenue de 19h à 22h à l’hôtel Memling de Kinshasa, le thème retenu a été celui des albinos et des orphelins atteints du VIH/SIDA. Ces derniers, constituant une communauté fragilisée du fait de l’insuffisance des moyens des fondations qui œuvrent concrètement à leur bénéfice tant pour l’information que pour l’accompagnement et la prise en charge, sont malheureusement très souvent marginalisés avec une faible optique d’avenir favorable. C’est dans ce cadre qu’un « Fundraising » a ainsi été organisé au long de cette soirée d’échanges et de partage pour soutenir le travail louable de toutes les associations bénéficiaires auxquelles seront redistribués les fonds mobilisés.

Vodacom Congo engagé pour l’égalité des chances

La présence de Vodacom Congo à la deuxième édition du ‘’Breakfast Charity’’ témoigne une fois de plus l’engagement de l’opérateur téléphonique, par le biais de sa Fondation, à soutenir toute activité visant à améliorer la vie des personnes vulnérables et confirme son statut de 1er Partenaire social des communautés dans le secteur des télécoms. Cet engagement de Vodacom Congo qui peut prendre différentes formes comme le parrainage d’associations telles que le Breakfast Connexion dans son initiative sociale, doit en outre être interprété comme un appel de l’opérateur à toutes les entreprises créatrices de valeur afin de mettre en œuvre plus de politiques visant à améliorer les vies et redonner espoir aux plus défavorisés de la société congolaise.