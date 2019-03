Diplôme de mérite, trophée et médailles du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel décernés à Vodacom Congo

(VODACOM RDC) - Fortement engagé dans la promotion de l’Education en RD Congo, Vodacom s’est vu décerné Samedi 23 février 2019 plusieurs prix ainsi qu’un nouveau diplôme de mérite du Ministère de l’EPSP : l’une des plus grandes marques de reconnaissance pour la contribution de sa Fondation.

Le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel a remis à Vodacom Congo, à coté de nombreuses médailles et d’un trophée, son mythique Diplôme d’Honneur : une reconnaissance nationale de plus pour l’implication du Premier opérateur de télécommunication en RD Congo dans le développement et la mise à niveau du système éducatif grâce aux nouvelles technologies. Cependant, les actions menées et les innovations apportées par l’opérateur dans le domaine de l’éducation n’étant plus à compter (informatisation de la plateforme Exetat, créations de classes numériques pour les enfants de réfugiés, bourses d’études, etc.), c’est en outre son programme Vodaeduc qui s’est largement démarqué au cours des dernières années et qui justifie de ce fait l’octroi de ce nouveau diplôme honorifique.

Pour rappel, Vodaeduc est une plateforme éducationnelle qui offre aux utilisateurs la possibilité d’accéder gratuitement à des contenus éducatifs riches et variés. Il faut dire que cette distinction amplement méritée réside par ailleurs dans le fait que Vodaeduc est la première plateforme éducationnelle en RD Congo : une matérialisation de la mission de la Fondation Vodacom qui associe la contribution sociale de l’opérateur téléphonique aux technologies de télécommunication pour activement combattre les grands problèmes sociaux en mettant un accent particulier sur la santé, l’éducation et les interventions humanitaires.

Le Diplôme de Mérite du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) a été remis aux mains du Directeur Général Adjoint de Vodacom Congo, M. Paulin Ikwala, par le Ministre de l’EPSP M. Gaston Musemena au Collège Boboto. Ces derniers ont tour à tour, lors de leur discours respectif devant les membres du Ministère, les cadres et agents de la Fondation Vodacom primés ainsi que de nombreux invités présents pour la cérémonie, évoqué l’importance des nouvelles technologies de télécommunication dans le système éducatif Congolais. Par ailleurs, le caractère primordial de ces dernières à l’ère du digital a été souligné par M. Paulin Ikwala qui promet une année pleine de nouvelles réalisations de la Fondation Vodacom et qui se félicite de l’enregistrement d’une rapide adoption de ces outils numériques connectant la jeunesse, espoir de demain, à l’image de Vodaeduc largement utilisé entre autre par les finalistes du secondaire pour la préparation de l’Examen d’Etat.

Reconnaissant de la grandeur de ce geste qui félicite sa mission de connecter les individus afin qu’ils vivent un meilleur présent et bâtissent un avenir radieux, Vodacom Congo promet de demeurer un partenaire majeur et incontournable pour la promotion de l’éducation par ses innovations et sa technologie.