Sénégal: Expresso rejoint Orange et Tigo dans l’investissement centré sur l’innovation numérique

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Expresso, filiale du groupe télécoms Sudatel, a lancé sa compétition numérique nationale baptisée « Expresso Innovation Challenge », le 1er février 2018. La société s’est également dotée d'un incubateur numérique dédié à l'accompagnement de la création et de l'entrepreneuriat. Il est basé au nouveau siège de la compagnie.

A travers ces deux investissements stratégiques, Expresso rejoint Orange et Tigo dans le secteur de l’innovation numérique, porteuse de nouveaux services à valeur ajoutée, à même de révolutionner l’expérience des consommateurs sur le réseau.

Dernier du marché télécoms, en matière de part, Expresso peine depuis longtemps à enregistrer de nouveaux abonnés face à ses concurrents qui ne cessent d'introduire de nouveaux services télécoms.

Orange et Tigo ont, en effet, rapidement réajusté leur stratégie d’investissement après avoir saisi l’ampleur des opportunités d’affaires qu’offre et qu’offrira l’internet au Sénégal. À travers « Orange Innovation Challenge » et le « Prix de l’innovation numérique de Tigo », les deux sociétés se constituent un vivier d’innovations sociales qui, en plus d’améliorer la vie de leurs consommateurs, en séduiront de nouveaux et garantiront à leur fournisseur un parc d’abonnés croissant, tout comme des revenus importants.

Le concours national «Expresso Innovation Challenge» est dédié aux jeunes de moins de 29 ans. Modou Khaya, directeur de l’Innovation à Expresso, a expliqué qu’il « s'agit avant tout de s'inscrire dans une dynamique en marche, celle de la 3ème révolution industrielle».