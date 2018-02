Orange et le CNED s’associent pour diffuser des contenus éducatifs sur smartphone en République Démocratique du Congo

(ORANGE RDC ) - Orange RDC, en partenariat avec le CNED (Centre national d'enseignement à distance), lance aujourd’hui l’offre « Ecole Numérique » qui donne accès aux contenus numériques éducatifs sur smartphone. Cette offre vise à généraliser et faciliter l’accès à ces contenus éducatifs de qualité issus des meilleures universités et centres de formation internationaux auprès des étudiants congolais afin de les accompagner dans leurs études et les soutenir dans leur développement professionnel.

Ce lancement est possible aujourd’hui grâce à un partenariat global signé aujourd’hui entre le Groupe Orange et le CNED à Dakar en Sénégal à l’occasion du Sommet du Partenariat Mondial pour l’Éducation. Ce partenariat porte sur 19 pays en Afrique, mais ce sont les étudiants congolais qui seront les premiers à en bénéficier.

Dans les domaines de la formation et de l’éducation, Orange RDC entend permettre à chacun - étudiant, enseignant ou individuel - d’acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences dans les meilleures conditions, depuis une université, un centre de formation, ou de chez lui.

C’est pour répondre à cet objectif qu’Orange et le CNED ont conclu ce partenariat de diffusion des contenus éducatifs. Avec plus de 29 000 inscrits à l’international et une réputation d’excellence dans le monde entier, le CNED confirme sa position de leader en Europe et dans les pays d’Afrique francophone pour l’enseignement à distance. Il dispose aujourd’hui d’une vaste base de contenus, couvrant à la fois le primaire, le secondaire, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.

Le forfait « Ecole Numérique » offre 100Mo pour 10 unités pendant vingt-quatre heures. Après avoir activé ce forfait en composant le *888*1010#, le consommateur a accès aux contenus du CNED diffusés en français au format ebook dans l’application MondoCNED, téléchargeables sur smartphone où ils seront lisibles, quelle que soit la taille de l’écran et disponibles hors ligne, après avoir été téléchargés.

« La contribution du numérique pour l’éducation et l’enseignement supérieur en Afrique est un passage obligé pour répondre au besoin croissant d’éducation des jeunes et de formation d’étudiants qui deviendront les cadres dont notre pays a besoin. En ce jour du 2 février 2018 où les partenaires du Partenariat Mondial pour l’Éducation se réunissent à Dakar pour démontrer leur ferme engagement vis-à-vis de l’éducation de chaque fille et de chaque garçon dans le monde, nous sommes fiers d’annoncer ici à Kinshasa l’ouverture de notre service d’accès à des contenus éducatifs de qualité sur smartphone avec notre premier partenaire le CNED, » déclare Jean-Michel GARROUTEIGT, Directeur Général d’Orange RDC.

Au-delà du CNED, d’autres partenaires proposeront à leur tour des contenus éducatifs aux clients d’Orange, notamment les universités numériques thématiques françaises, les universités francophones et les universités africaines qui produisent déjà leurs propres ressources numériques éducatives.

Ces contenus seront disponibles à des conditions tarifaires attractives sur smartphone, terminal privilégié pour l’accès à internet. Les ebooks téléchargés peuvent ensuite être consultés librement sans avoir besoin d’une connectivité à l’internet.

A propos d'Orange RDC

Orange RDC est une filiale à 100% du Groupe Orange et est présent en République Démocratique du Congo depuis octobre 2011. Elle compte 476 employés et près de 10 millions d’abonnés lui font confiance. Orange RDC est une des marques préférées de la population congolaise et fait travailler indirectement des centaines de milliers de Congolais dans la maintenance et le développement de son Réseau téléphonique et la Distribution de ses produits et services. Orange RDC participe au développement économique et humain de la RDC par son engagement, son excellence et sa proximité avec les populations congolaises.