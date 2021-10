Cameroun : l’opérateur virtuel de mobile YooMee s’associe à UBA pour se lancer dans le Mobile Money

(Agence Ecofin) - Yoomee fait ses grands débuts au Cameroun en tant que FAI, en 2011. Six ans plus tard, la société est devenue un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO), grâce à un partenariat commercial avec l’opérateur historique Camtel.

Le fournisseur camerounais d’accès à internet (FAI) et opérateur virtuel de téléphonie mobile Yoomee vient de se lancer sur le marché du Mobile Money en s’appuyant sur la banque UBA Cameroon, qui a reçu de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) une autorisation d’émission de la monnaie électronique.

Pour positionner son produit, le FAI mise sur la sécurité. « Yoomee Money vient pallier aux (sic) multiples problèmes rencontrés sur le marché du Mobile Money au Cameroun. Avec un grand accent sur la sécurité par QR code et empreinte digitale. Même avec votre code pin, il est impossible de retirer de l’argent dans votre compte Yoomee Money ».

L’entreprise parie aussi sur le coût. L’opérateur indique que son nouveau produit offre toute une panoplie de services mobiles à valeur ajoutée comme le paiement marchand avec remise, le transfert d’argent dont les frais de retrait ou d’envoi seraient jusqu’à 50% moins chers que les concurrents. Yoomee surfe aussi sur la fibre patriotique en soutenant que son produit est « la monnaie du 237 [Cameroun, Ndlr] ».

Avec son entrée dans le Mobile Money, l’on note un accroissement du volume d’activité du FAI camerounais. Car à son arrivée dans le pays en 2011, rappelle Investir au Cameroun, Yoomee a commencé par la fourniture de l’internet haut débit. En 2017, grâce à un partenariat commercial avec l’opérateur historique Camtel, il est devenu un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO). Cette branche d’activité lui permet de proposer aux consommateurs des services voix et Internet de haute qualité à travers la technologie polyvalente GSM et CDMA. 10 milliards FCFA ont été mobilisés pour la cause.

Yoomee arrive sur un marché très concurrentiel. Parmi les plus gros concurrents dans le secteur du Mobile Money, il y a l’opérateur de téléphonie mobile Orange qui revendique plus de 70% des parts du marché. Selon cette entreprise, cela représente 7 millions de comptes de paiement et plus de 60 000 partenaires marchands et de distribution.

Cette domination du marché revendiquée par Orange est prise avec beaucoup de pincettes chez MTN, son principal concurrent sur le service Mobile Money. En effet, MTN Mobile Money revendique 5,6 millions de clients actifs à juillet 2021 et 168 000 points de présence à travers le pays (108 000 points marchands et 60 000 points de distribution).

Sylvain Andzongo

