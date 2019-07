Nigeria: MTN accentue la concurrence sur le marché en lançant la 4G+ à Lagos, Abuja et Port-Harcourt

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN Nigeria a fait monter la pression d’un cran sur le marché télécoms. La société qui détient toujours la place de leader en termes d’abonnés et de revenus, a lancé la 4G+ dans les Etats de Lagos, Abuja et Port-Harcourt. Cet accroissement de la capacité de son réseau télécoms, la compagnie a pu le concrétiser grâce à la combinaison de sa fréquence de 800 MHz, acquise lors du rachat de Visafone Communications, et de celle de 2 600 MHz. Avec la 4G+, MTN Nigeria pourra offrir un débit data de plus de 200 Mbps aux consommateurs.

Selon Mazen Mroue (photo), le directeur général délégué de MTN Nigeria, le lancement de la 4G+, qui représente une évolution naturelle du réseau 4G de MTN, démontre l’engagement de la société à poursuivre ses investissements dans une technologie répondant aux besoins actuels et futurs de ses clients. Avec le développement rapide des segments du streaming, de l’Internet des objets, des jeux vidéo en ligne, de la réalité virtuelle, tous dépendant d’une connectivité de qualité, MTN Nigeria via sa 4G+, se prépare en effet à répondre au besoin en connectivité qui ne va pas tarder à exploser à nouveau.

Le lancement de la 4G+ par MTN, c’est aussi le gage d’un accroissement de ses revenus au cours des prochaines années. La filiale qui produit la seconde plus grosse contribution financière aux revenus du groupe télécoms; 37 971 000 000 rands en 2018 (2 760 102 263 dollars US); après MTN Afrique du Sud, est le premier marché où la 4G+ est lancée. La technologie devrait lui permettre de maintenir l’écart avec ses concurrents Airtel, Glo et 9mobile ; peut-être même l’accentuer.