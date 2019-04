Inwi annonce la 5G pour très bientôt au Maroc, après avoir lancé la 4,5G en août 2018 

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Inwi poursuit ses investissements dans l’optique d’offrir à ses consommateurs, une expérience télécoms poussée et d’arracher de sérieuses parts de marché à ses concurrents Maroc Telecom et Orange Maroc. La société télécoms, filiale du groupe Al Mada qui y détient 69% de part, annonce à cet effet le lancement commercial de la 5G pour très bientôt. Mais avant, les clients pourront d’abord tester la technologie.

Ces tests seront rendus possibles grâce à la collaboration entre Inwi et la société technologique chinoise Huawei qui mettra en place « une série de pilotes 5G pré-commerciaux dans les prochaines semaines. Ces pilotes bénéficient de la dernière technologie 5G de gré à gré, y compris la partie radio, transmission, core, terminaux et cas d’usage. C’est une ère nouvelle de la mobilité qui s’ouvre pour le Maroc et l’Afrique du Nord », a expliqué Eric Liu, le vice-président Solution et Marketing Afrique du Nord chez Huawei.

En prélude à cette évolution de ses services télécoms, Inwi avait initié une modernisation agressive de son réseau. En août 2018, la société télécoms a lancé la 4,5G et ne s’est pas arrêtée là. Elle a réorganisé son architecture réseau en installant massivement la fibre optique ainsi que de nouvelles solutions de transmission offrant des capacités compatibles avec les flux générés par la 5G.

Cette modernisation de réseau qui dote aujourd’hui Inwi, « d’une infrastructure moderne et agile, capable de s’adapter à toutes les évolutions technologiques actuelles et futures », selon Fadoua Bettioui Laroussi, le directeur de la Planification et de la Performance chez l’opérateur télécoms, est la raison qui lui permet d’affirmer que « la 5G est aujourd’hui une réalité chez inwi ».

