Sénégal : la COPEOL poursuivra ses activités durant l’actuelle campagne de commercialisation d'arachide

(Agence Ecofin) - La COPEOL, seconde plus grosse huilerie d’arachide du Sénégal, ne compte pas mettre un terme à ses opérations de transformation durant la campagne de commercialisation 2017/2018. C’est ce qu’a indiqué Papa Abdoulaye Seck (photo), ministre sénégalais de l’agriculture.

Cette annonce intervient alors que ladite campagne est perturbée dans certaines régions du pays en raison du non-paiement par la SONACOS d'arriérés aux opérateurs privés stockeurs. Elle survient également dans un contexte où l’entreprise est aux prises avec un redressement fiscal de 8 milliards Fcfa.

« L’entreprise n’arrête pas ses activités. Elle reste dans la campagne de commercialisation arachidière et continuera d’assurer convenablement sa mission. La campagne de commercialisation va s’améliorer et nous sommes convaincus que toute l’arachide cultivée et récoltée sera utilisée et bien utilisée.», a confié M. Seck à l’APS.

Basée à Kaolack, la COPEOL est une joint-venture fondée en 2013 par Sofiprotéol, filiale de la compagnie française Avril et par le groupe Castel. Elle a déjà acquis pour le compte de cette campagne, 47 000 tonnes d’arachide auprès des producteurs pour des dépenses de 11 milliards Fcfa.