Lancement du label Karité Togo, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

(Agence Ecofin) - Le label Karité Togo a été lancé ce 7 mars, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en collaboration avec la fondation SOIF Togo et la Société Togolaise de Karité (STK).

Cette initiative vise à relancer la filière du beurre de karité via sa transformation en plusieurs dérivés, en vue de sa commercialisation à l’international.

Pour le Gouvernement, la création d’emplois et la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales sous-tendent cette politique. Déjà, 300 femmes des régions Centrale, de la Kara, et des Savanes ont été formées dans ce cadre sur la transformation du beurre de karité.

Pour rappel, Lomé avait abrité du 08 au 10 août 2017, le 16ème Forum annuel de l'African Growth and Opportunity Act / Loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique (AGOA). Cette législation à laquelle le Togo est admissible depuis 2008, facilite l'accès au marché américain pour les pays d'Afrique subsaharienne. A la fin de cette rencontre, les autorités togolaises avaient réaffirmé leur détermination à créer un cadre nécessaire pour accompagner les opérateurs économiques afin de tirer un meilleur profit de ce dispositif. Une cellule de suivi et un plan d’action avaient alors été mis en place pour augmenter et diversifier les exportations nationales vers les USA.