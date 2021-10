NOA et Winch Energy démarrent les travaux de construction de 49 mini-réseaux en Ouganda et en Sierre Leone

(Agence Ecofin) - Dans les pays d’Afrique subsaharienne, la majorité des zones rurales sont privées d’électricité en raison de leur éloignement par rapport aux réseaux électriques. Plusieurs compagnies d’énergie décentralisée, dont NEoT Offgrid Africa proposent d’apporter l’énergie à ces populations.

NEoT Offgrid Africa (NOA) et Winch Energy Limited ont entamé la mise en œuvre de leur projet de 16 millions $ relatif à l’installation de mini-réseaux électriques en Ouganda et en Sierra Leone. Le projet permettra d’équiper 49 villages de solutions solaires hors réseau et contrôlables à distance grâce à l’installation d’unités d’alimentation à distance (RPU).

Ces unités fourniront de l’électricité à près de 60 000 personnes dans les deux pays. La phase de construction a déjà commencé avec l’envoi en Ouganda des unités de production d’électricité pour les 13 premiers villages. Vingt-cinq RPU seront déployées en Ouganda avant la fin de l’année.

Douze autres unités de production d’électricité sont déjà opérationnelles en Sierra Leone, fournissant aux clients une énergie propre. Les sites ougandais devraient être opérationnels au début de 2022, tandis que les 24 sites prévus en Sierra Leone le seront au deuxième trimestre 2022.

Les RPU seront conçues et fabriquées par Winch Energy dans son usine d’assemblage en Sicile, en Italie. La deuxième phase de l’initiative consistera à déployer 6 000 batteries portables dans les villages bénéficiaires pour desservir les personnes vivant trop loin de l’unité d’alimentation.

Winch Energy, dont NOA est le principal actionnaire, est la nouvelle plateforme d’investissement pour ces projets. FMO, la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, a arrangé une facilité syndiquée qui lui a permis de prêter à Winch Energy une première tranche d’environ 4 millions $ pour le portefeuille de mini-réseaux en Ouganda et en Sierra Leone.

La Renewable Energy Performance Platform (REPP) a également participé à ce financement. « Cette première tranche représente le début de notre programme d’investissement avec notre partenaire NOA et des investissements supplémentaires suivront bientôt en Sierra Leone et en Ouganda », a déclaré Nicholas Wrigley, PDG de Winch Energy. La deuxième tranche, d’un montant maximal de 6 millions $, financera des projets qui permettront à l’entreprise d’étendre ses activités en Sierra Leone, en Ouganda et dans d’autres pays. La société prévoit d’étendre ce projet au Nigeria et à l’Ethiopie d’ici 2022.

Gwladys Johnson Akinocho

