Afrique du Sud : le nucléaire pourrait être un recours si les problèmes persistent (Tito Mboweni)

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le nucléaire pourrait faire son retour dans les prévisions du mix énergétique si les problèmes de l’Eskom persistent. C’est ce qu’a affirmé Tito Mboweni (photo), le ministre des Finances du pays lors du Forum économique mondial.

Selon lui, le gouvernement devrait « penser honnêtement » à l’énergie nucléaire pour permettre au pays de satisfaire sa demande énergétique.

« Je suis sûr que vous avez entendu le ministre des Mines et de l’Énergie dire que nous devons commencer à penser sérieusement au nucléaire de manière ouverte et transparente parce que les besoins énergétiques de l’Afrique du Sud sont grands. Nous devons également prendre en compte le fait que les besoins énergétiques de l’Afrique du Sud reflètent ceux de l’Afrique australe dans son ensemble en raison de l’interrelation politico-économique dans la région et du rôle important qu’y joue l’Eskom », a-t-il affirmé.

Rappelons que dans son plan national élaboré dans le secteur électrique, le pays a revu à la baisse les capacités des centrales nucléaires à mettre en place. Un résultat dû, selon le ministre des Finances, à l’insuffisance de communication autour de la politique énergétique du gouvernement.

Au forum, le ministre a affirmé que les investisseurs étaient particulièrement préoccupés par l’équilibre fiscal de l’Eskom, la compagnie énergétique sud-africaine qui fournit plus de 95 % de l’énergie consommée dans le pays.

L’Afrique du Sud peine actuellement à faire face à sa demande électrique en raison du vieillissement de ses centrales et de leur besoin de maintenance. Le gouvernement, assure M. Mboweni, œuvre pour trouver des solutions structurelles à l’ensemble de ces préoccupations.

Gwladys Johnson Akinocho

