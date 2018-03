Le Soudan signe un nouvel accord avec la Russie pour le développement civil du nucléaire

le président soudanais Omar el-Bechir et son homologue russe Vladimir Poutine

(Agence Ecofin) - Le Soudan et la Russie ont approfondi leur coopération grâce à un nouvel accord de portant sur l’utilisation du nucléaire civil, après ceux signés en juillet et décembre 2017. La convention porte entre autres, sur la mise en place d’une centrale nucléaire de 150 MW afin d’alimenter le Port de Bachayer.

Il s’agira de la deuxième centrale électrique fonctionnant au nucléaire que les deux parties développent ensemble. En effet, l’accord de décembre 2017 prévoit également la construction d’ici huit ans, d’une station nucléaire dans la capitale Karthoum.

Le Soudan qui dispose de la troisième plus grande réserve d’uranium au monde, dans la région du Darfour, compte s’appuyer sur la Russie pour l’exploitation de cette dernière. Les responsables soudanais ont d’ores et déjà annoncé que la Russie aurait une priorité d’investissement dans le secteur. « La Russie travaille avec nous pour dresser une carte des mines d’uranium et de métaux.», a affirmé à ce propos, un responsable de la société des études géologiques au Soudan, rapporte RFI.

Gwladys Johnson Akinocho