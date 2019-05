Le Rwanda et le Maroc concluent un accord d’échange d’informations et d’expérience sur le nucléaire

(Agence Ecofin) - Le Rwanda a conclu avec le Maroc un accord relatif à l’échange d’informations et d’expérience dans le domaine de la technologie nucléaire.

« Nous échangerons nos informations et nos expériences sur la radiation nucléaire, aiderons à la mise en place des capacités nécessaires. Il est très important de renforcer la coopération régionale entre les pays africains dans ce secteur. Entre autres aspects qui seront concernés par ces échanges, les usages médicinaux du nucléaire et les questions de sécurité », a affirmé Khammar Mrabit (photo), le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique après la signature de l’accord.

Selon le responsable, 80 % des applications médicales utilisent la technologie nucléaire au Maroc. Plus de 15 % des industries et du secteur sécuritaire et 5 % des travaux de recherche et de développement ont également recours à ce type de technologies.

Cependant, a-t-il averti, l’usage de la technologie nucléaire va de pair avec la protection des personnes, des biens et de l’environnement à travers la régulation des activités utilisant des éléments radioactifs.

Le responsable a également fait part de la disposition de son pays à former les experts rwandais et à partager leur expérience avec eux afin d’accompagner le pays partenaire dans l’adoption de la technologie nucléaire.

Le Rwanda ambitionne de mettre en place un centre de recherche sur le nucléaire afin de développer cette technologie dans des domaines tels que l’agriculture, la production électrique, etc. Un accord a d’ailleurs été conclu avec la compagnie nucléaire russe (ROSATOM) pour la mise en place d’un tel centre.

Gwladys Johnson Akinocho