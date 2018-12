Le Rwanda et la Russie concluent un accord pour coopérer dans le secteur du nucléaire

(Agence Ecofin) - Le Rwanda et la Russie ont signé un accord intergouvernemental de coopération pour l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, apprend-on cette semaine d’un communiqué de l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique ROSATOM.



Selon les détails relayés par Esi Africa, l’accord a été signé par Claver Gatete, ministre rwandais des infrastructures et Aleksey Likhachev, DG de ROSATOM, lors de la visite officielle du premier à Moscou.

L'accord de coopération «servira de point de départ pour un dialogue actif entre les deux pays dans le domaine nucléaire et permettra de commencer la mise en œuvre de projets de coopération spécifiques». Il crée un cadre juridique de coopération pour les projets de construction d’un centre pour la science et la technologie nucléaires et de centrales nucléaires.

En outre, il prévoit l’assistance à la construction et à l’amélioration de l’infrastructure nucléaire du Rwanda selon les normes internationales, la réglementation dans le domaine de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, ou encore l’enseignement et la formation continue du personnel pour l’industrie nucléaire.

«Nous sommes heureux de partager avec nos partenaires rwandais plus de 70 ans d’expérience dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et nous espérons que notre coopération contribuera à la croissance économique du Rwanda et à l’amélioration de la qualité de vie de sa population.», a déclaré M. Likhachev.