La Tanzanie s’attend à une production de 275 000 tonnes de noix de cajou en 2018/2019

(Agence Ecofin) - La Tanzanie devrait achever la saison 2018/2019 sur une récolte de 275 000 tonnes de noix de cajou, rapporte The Citizen qui cite des prévisions du gouvernement.

Le chiffre annoncé marque une hausse de 55 000 tonnes par rapport aux précédentes observations et est en recul d’environ 12% par rapport au résultat de 2017/2018.

Alors que l’exécutif a entrepris cette saison, de racheter la noix de cajou chez les producteurs, Japhet Hasunga (photo), ministre de l’Agriculture, indique que 163 000 tonnes du produit sont déjà dans les entrepôts du gouvernement et de l’union des coopératives. « Ce stock a été produit uniquement dans les régions de Mtwara, Lindi et Ruvuma. Un volume additionnel de 100 000 tonnes est encore au niveau des producteurs et dans les entrepôts des sociétés de coopératives agricoles et de commercialisation.», explique le responsable.

D’après le dirigeant, le gouvernement a déjà payé 50 milliards de shillings (21,7 millions $) à environ 49 770 producteurs depuis le début de l’opération qui implique la Banque de développement agricole, les forces de défense et l’Office des céréales et d’autres produits (CPB).

Espoir Olodo