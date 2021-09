KidsTech Africa : First City Monument Bank initie les adolescents au codage au Nigeria

(Agence Ecofin) - Des formations sur la technologie sont organisées par des institutions à l’endroit des plus jeunes pour les intéresser à ce secteur. Au Cameroun par exemple, c’est 70 jeunes de 6 à 12 ans que l’Institut panafricain pour le développement a récemment formé au codage.

Au Nigeria, 10 enfants d’Ibadan dans l’Etat d’Oyo ont reçu le samedi 18 septembre, leurs certificats de participation à une formation en codage organisée pendant 14 semaines par First City Monument Bank (FCMB). Ces adolescents sont en effet les plus récents bénéficiaires du programme « KidsTech Africa » mis en place dans le but d’initier les plus jeunes aux technologies de l’information et de la communication.

« La technologie est venue pour rester. Les enfants africains sont intelligents, nous sommes extrêmement intelligents. Mais la seule chose qui manque est la plateforme, et c'est ce que nous faisons parce que beaucoup d'entre eux s'emparent des choses facilement », a commenté Ishola Kayode, porte-parole du chef de la stratégie du programme.

FCMB trains 10 in Kids Technology in Ibadanhttps://t.co/eyKyEQYn3O pic.twitter.com/XgV5ZfCVZ1 — KidsTech Africa (@KidsTechAfrica) September 21, 2021

« KidsTech Africa » est un programme pratique de codage et de technologie qui enseigne aux enfants à résoudre des problèmes de manière innovante, grâce à la programmation informatique. Le but est de disposer d’une génération future capable de développer des technologies évolutives adaptées aux besoins du continent. Des langages tels que scratch, java et python sont enseignés aux jeunes de 6 à 15 ans.

Rappelons que des écoles et programmes similaires sont mis en place un peu partout sur le continent pour intéresser les enfants, dès le bas âge, aux technologies de l’information et de la communication. Entre autres, on peut citer le Happy Coders Academy à Casablanca, le projet ABC Code d’Arielle Kitio Tsamo (fondatrice de Cameroon Youth School Tech Incubator) ou encore le Summer Camp de Sèmè One au Bénin.

