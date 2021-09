Egypte : la société de technologie de la santé Sotech lève 1 million $ pour étendre ses opérations en Afrique du Nord

(Agence Ecofin) - Les entreprises technologiques africaines suscitent un intérêt croissant chez les investisseurs. Innlife Investments et Al Raya Kuwaiti soutiennent Sotech qui nourrit des projets d’expansion en dehors de son principal marché d’exploitation.

La société égyptienne de technologie de la santé, Sotech, a obtenu un financement de pré-amorçage de 1 million $, lors d’un cycle mené par Innlife Investments et Al Raya Kuwaiti. La start-up qui collabore avec plus de 200 cliniques dans le domaine médical au Caire prévoit, au cours des prochaines années, d’étendre ses opérations dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena).

Constituée en 2019, Sotech qui affirme avoir soutenu plus de 100 000 patients a mis sur pied une application qui permet aux cliniques de mieux comprendre le flux et la démographie de leurs visiteurs.

« Sotech a démarré dans l'évolution de la 5G et de l'Internet des objets. Nous avons lancé une idée simple visant à transformer la publicité pour qu'elle soit traçable grâce à un ensemble simple de solutions logicielles, en offrant un système de gestion des sites pour les hôpitaux et les cliniques ; car il s'agit de l'industrie la plus mal desservie pour la transformation numérique, afin de soutenir la gestion de leurs activités », a déclaré la société.

Cette levée de fonds opérée par une entreprise de technologie de la santé en Egypte traduit l’intérêt des investisseurs pour ce secteur d’activité dans ce pays d’Afrique du Nord. Certes, les montants engagés sont encore faibles, mais le secteur semble attrayant et rentable pour ces firmes et autres investisseurs qui effectuent des placements.

Rappelons que les entreprises technologiques africaines en général, ont suscité un intérêt croissant de la part des investisseurs sur les 9 premiers mois de l’année en cours.

Chamberline Moko