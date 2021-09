Amazon fait de l’Egypte un hub pivot pour ses activités en Afrique et au Moyen-Orient

(Agence Ecofin) - L’avènement de la pandémie de la Covid a bousculé les habitudes d’achat des Africains qui s'accommodent de plus en plus de l’utilisation d’Internet et des moyens de paiement électronique. Ce qui est perçu comme de véritables opportunités pour les multinationales de l’E-commerce.

Le géant américain de la logistique et du commerce en ligne, Amazon, a ouvert son premier centre logistique africain dans la ville égyptienne du 10-Ramadan, à moins de deux heures de route du Caire. L’inauguration du centre s’est faite par une cérémonie organisée le mardi 31 août, en présence des autorités égyptiennes, notamment le Premier ministre, Mostafa Madbouly.

Réparti sur 28 000 mètres carrés, ce site annoncé pour être l’une des plus grandes plateformes de déploiement de ses activités sur le continent et au Moyen-Orient lui permettra de fournir plus efficacement des services d’achats et de livraisons à travers son réseau en construction en Afrique.

En quête d’extension de ses services sur le continent, la firme américaine, qui qui a généré plus de 500 milliards de dollars de ventes en ligne en 2020, est présente sur le marché égyptien depuis qu’elle a racheté en 2017 le site d'e-commerce émirati souq.com transformé en Amazon.ae. Dans le pays des pharaons, elle emploie plus de 3 000 personnes.

Rappelons que sur le continent, Amazon a également obtenu le feu vert pour la construction d'un complexe de 70 000 m2 dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Le site, retenu pour ce projet, est cependant objet de litige, car considéré comme une « terre ancestrale » pour les Khoïsan, premiers habitants de la pointe sud du continent. L’affaire a été portée devant la justice.

Henoc Dossa (stagiaire)

